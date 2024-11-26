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Госдума ввела штрафы за нарушение требований к содержанию домашних животных

Дума ввела штрафы до 30 тыс. рублей за ненадлежащее содержание домашних животных

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Depositphotos

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 30 тыс. руб. за  ненадлежащее содержание домашних животных. Об этом пишет ТАСС.

Поправками ко второму чтению установили, что несоблюдение требований повлечет штраф для граждан от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2021 году. Первоначально устанавливались штрафы до 10 тыс. рублей.

24 сентября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях наделяются органы исполнительной власти регионов Российской Федерации.

С 1 сентября, согласно постановлению правительства, началась обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов. С 1 октября стартовало нанесение маркировки для производителей и импортеров ветпрепаратов, а также на сухие корма и лакомства. Обязательная маркировка влажных кормов для домашних животных начнется лишь с 1 марта 2025 года.

Ранее россиянам рассказали о пользе реестра домашних животных.

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