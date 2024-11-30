Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британских политиков обвинили в получении денег из сомнительных источников

Guardian: около 10% пожертвований политикам Британии являются сомнительными

close
Peter Morrison/AP

Около 10% всех благотворительных взносов, получаемых политическими партиями Великобритании, приходят от сомнительных источников, что обусловлено существующими законодательными лазейками. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование Transparency International (TI).

«Анализ показывает, что недостатки в законодательстве позволяют «темным деньгам» вливать средства в политику Великобритании: почти 10% от каждой десятифунтовой стерлинговой жертвы партиям и политикам поступает из неизвестных или подозрительных источников», — отмечает издание.

Согласно отчету TI, в британскую политику поступают средства от организаций, которые не обязаны раскрывать своих финансистов, а также от зарубежных доноров через посреднические структуры.

Кроме финансовой поддержки, исследователи также выявили многомиллионные затраты на поездки британских политиков, оплаченные иностранными государствами. Крупнейшим спонсором таких поездок оказался Катар, вложивший £460 тысяч стерлингов в «подарки и пособия» для британских политиков, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года. За ним следуют Саудовская Аравия, Бахрейн и Азербайджан.

Отмечается, что существует «пробел в законодательстве», который позволяет иностранным государствам, включая потенциально враждебные, пытаться завоевать симпатии британских политиков за счёт полностью оплаченных поездок за границу.

Данные исследования были собраны на основе анализа более 78 тысяч пожертвований на общую сумму £1,19 миллиарда стерлингов в период с 2001 по 2024 год.

На прошлой неделе МИД Великобритании объявил борьбу отмыванию «грязных иностранных денег» в Лондоне.

Ранее в ФРГ закрыли 47 криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами