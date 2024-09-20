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В Германии закрыли ряд криптовалютных обменников

В ФРГ закрыли 47 криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег

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Markus Schreiber/AP

В Германии закрыли 47 криптовалютных обменников, которые использовались для отмывания денег, заявили в Федеральном ведомстве уголовной полиции ФРГ. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В заявлении отмечается, что ведомство действовало совместно с генеральной прокуратурой Франкфурта-на-Майне — Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью (ZIT).

Операторов отключенных обменников обвиняют в умышленном сокрытии происхождения средств, которые были получены преступным путем.

В августе сообщалось, что каждый второй житель Германии не доверяет цифровому евро и не намерен использовать этот способ платежа после его запуска (запланирован на 2025 год).

Наличные деньги по-прежнему остаются предпочтительным способом оплаты в еврозоне. Самая высокая доля использованных в транзакциях наличных, по данным за 2022 год, была в Австрии и Словении — более 70%. В Германии показатель превышал 60%.

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