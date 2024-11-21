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В Лондоне объявили борьбу «грязным иностранным деньгам»

МИД Великобритании объявил борьбу отмыванию «грязных иностранных денег»

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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Великобритании объявил борьбу отмыванию «грязных иностранных денег» в Лондоне. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети X.

«Грязным деньгам нет места в нашем обществе. Слишком долго клептократы использовали Лондон как копилку для доходов от коррупции», — подчеркнули в министерстве.

Сообщается, что министр иностранных дел Дэвид Лэмми положит начало инициативе по выявлению незаконных финансовых потоков и борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Подчеркивается, что консервативные правительства Великобритании закрывали глаза на эту практику, что, в числе прочего, привело к необоснованному росту цен на недвижимость в Лондоне, сделав ее недоступной для обывателей.

21 ноября Великобритания ввела санкции против украинского предпринимателя Фирташа.

Указом президента Украины Владимира Зеленского в отношении Фирташа было применено 11 видов санкций сроком на 10 лет, которые включают в себя блокирование активов, прекращение торговых операций, запрет на полеты и перевозки по территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов за пределы страны.

Ранее в ФРГ закрыли 47 криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег.

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