Британцы больше поддерживают Трампа и Маска, чем премьера Стармера

Британцы проявляют больше симпатий к Дональду Трампу, который стал президентом США, и к миллиардеру Илону Маску, чем к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на результаты проведенного исследования.

«Избранного, но еще не вступившего в должность президента США ненавидят меньше, чем премьер-министра [Великобритании]... Дональд Трамп более популярен в Великобритании, чем Кир Стармер... Аналогично, Илон Маск имеет более высокую благосклонность среди избирателей Великобритании, чем Кир [Стармер], — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, выполненному компанией Freshwater Strategy, большинство британцев выражают свое недовольство как по отношению к Трампу, так и к Стармеру: 53% против Трампа и 55% против Стармера. Однако 29% опрошенных настроены положительно по отношению к Трампу, в то время как только 25% высказали такие же симпатии к Стармеру. Остальные респонденты остались нейтральными или не знакомы с их деятельностью.

Накануне британский журнал The Economist написал, что избранный президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования украинского конфликта может навязать Украине «катастрофическую сделку».

Стало известно, кто в Европе сильнее всего пострадает от пошлин Трампа.