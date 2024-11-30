В МВД Грузии назвали число полицейских, пострадавших за два дня протестов

Замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщил, что за два дня протестов в республике пострадали 42 сотрудника ведомства.

По его словам, действия митингующих не раз выходили за рамки закона и становились насильственными. Сотрудники МВД столкнулись с физическими и словесными провокациями, их забрасывали камнями, стеклянными бутылками, яйцами, железными предметами и красками, а также оскорбляли. Кроме того, протестующие перегородили проспект Руставели стульями, мусорками и инвентарем расположенных поблизости баров и кафе, а потом подожгли его.

Дарахвелидзе отметил, что правоохранителям пришлось восстанавливать общественный порядок на проспекте и убрать искусственно возведенные баррикады, при этом были арестованы 107 человек.

«За два дня в результате насильственных действий участников акции протеста 42 сотрудника МВД получили серьезные ранения. Их доставили в медицинские учреждения с различными травмами, полученными в результате боевых действий, в том числе ожогами и переломами», — заявил Дарахвелидзе.

С 28 ноября в грузинской столице продолжаются протесты, вызванные решением властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. При этом полиция разгоняла митингующих у здания парламента с применением водометов и слезоточивого газа. Пострадали участники акции, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что в ходе протестов были ранены более 50 полицейских.

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