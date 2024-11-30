В РФ ввели штрафы за утечку медицинских персональных данных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за неправомерное обращение с персональными данными, относящимися к особым категориям, включая информацию о состоянии здоровья. Этот документ опубликован на сайте правовых актов.

Новые положения вносят изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Поправки касаются действий или бездействия операторов, которые могут привести к утечке личных данных особого характера. Размеры штрафов за такие нарушения составят до 400 тысяч рублей, для физических лиц до 1,3 миллиона рублей для госслужащих и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.

За утечку биометрической информации введены более жесткие штрафы — до 500 тысяч рублей для граждан, до 1,5 миллиона рублей для государственных служащих и до 20 миллионов рублей для организаций. Повторные нарушения также повлекут наказание: до 800 тысяч рублей для физических лиц и до 2 миллионов для должностных лиц. Юридические лица могут столкнуться с штрафами в размере от 1% до 3% от их годовой выручки, при этом минимальный штраф составит 25 миллионов рублей, а максимальный — 500 миллионов рублей.

22 ноября комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки законопроекта об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных, в том числе детей.

Ранее правительство предложило вводить временную заморозку на выдачу кредитов онлайн при утечке персональной информации.