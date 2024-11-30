В Бурятии загорелся автобус с пассажирами

Пожар с автобусе с пассажирами произошел в Бурятии. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

«В Заиграевском районе <…> ликвидировали возгорание автобуса», — говорится в сообщении.

Транспортное средство загорелось на региональной автодороге Р-436. На место происшествия в оперативном порядке направили подразделение 64-й пожарной части ГПС республики. Водитель и пять пассажиров успели выйти самостоятельно, в огне никто не пострадал.

В настоящий момент дознаватель МЧС РФ устанавливает причину пожара.

Утром в субботу, 29 ноября, в Каменском районе Ростовской области произошел крупный пожар на промышленном объекте. К ликвидации возгорания привлекли 109 спасателей и 38 машин. Позже появились видео пожара в Ростовской области, который начался после падения беспилотника.

Ранее в Подмосковье пожарные локализовали огонь в складском хабе.