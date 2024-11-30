В августе 2024 года украинские военнослужащие, которые вторглись в приграничные районы Курской области, расстреливали гражданские автомобили, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе. Об этом сообщила жительница села Коренево в разговоре с ТАСС.

«Стреляли по машинам. Село Коренево и поселок Коренево разделяет мост, его называют «Долина ветров» в народе. И вот все, кто пытался проехать через «Долину ветров», все были десятого [августа] расстреляны. В том числе там были и родственники моего мужа», — рассказала женщина.

Она отметила, что из-за непрекращающихся атак ВСУ на мирное население местные жители не имели возможности забрать родственников.

«Они лежали там по две-три недели, так как вокруг стояли обстрелы», — добавила собеседница.

Она рассказала, что, несмотря на постоянные угрозы, она и ее соседи не покидали свой район, хотя фактически жили под обстрелами на протяжении двух лет.

На днях было возбуждено дело в отношении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к атаке гражданского автомобиля в Большесолдатском районе Курской области.

Ранее украинский танк открыл огонь по мирным жителям ДНР и попал на видео.