В РФ возбудили дело по факту атаки БПЛА на мирных жителей в Курской области

Возбуждено дело в отношении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к атаке гражданского автомобиля в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ, передает ТАСС.

«ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 ноября солдаты украинской армии, используя беспилотники, совершили атаку на две машины мирных жителей в Большесолдатском районе Курской области. Во время прилета БПЛА в автомобилях находились гражданские, они получили ранения. В ходе расследования будут установлены все участники инцидента.

28 ноября российский экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Кроме того, был нанесен удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области.

Ранее украинские операторы БПЛА сдались в плен вместе с аппаратурой и дроном.