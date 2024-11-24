Финских женщин начали готовить к возможной войне с Россией

В Финляндии 75 женщин начали готовить к якобы возможной войне с Россией. Об этом пишет The Guardian.

По данным корреспондентов, в течение выходных финки будут учиться выживать: разводить и тушить костры, готовить на открытом воздухе, оказывать первую помощь и строить туалеты.

Издание отметило, что две из этих женщин уже проходили однодневные курсы стрельбы, но «обращаться с оружием им не понравилось».

До этого экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что уходящий президент США Джо Байден стремится втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 года. Также Риттер заявлял, что Соединенные Штаты перешли в стадию прямого конфликта с Россией, разрешив ВСУ бить по ее территории дальнобойными ракетами ATACMS.

Ранее в Британии удивились решению Байдена разрешить Украине бить вглубь РФ.