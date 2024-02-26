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В Италии арестовали банду 70-летних грабителей

La Repubblica: в Италии полиция арестовала банду грабителей-пенсионеров

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Depositphotos

В Италии арестовали банду пожилых грабителей, пишет La Repubblica. В полиции сообщили, что преступникам от 60 до 70 лет.

Шесть пожилых грабителей были арестованы после нескольких взломов почтовых отделений в Риме. Сообщается, что у всех пойманных преступников уже были судимости в прошлом. Например, у лидеров банды, по данным полиции, проблемы с законом начались еще в 1970-х годах.

Кроме того, преступники не пользовались телефонами и встречались в барах, чтобы обсудить детали очередного вооруженного налета. Офицеры добавили, что общая сумма ущерба от деятельности грабителей оценивается примерно в $500 тысяч.

Также известно, что одно ограбление было сорвано, поскольку 66-летнему члену банды пришлось делать срочную операцию. В полиции добавили, что после короткого судебного разбирательства трое лидеров преступной группы были приговорены к четырем годам заключения.

Ранее итальянка инсценировала 17 беременностей, чтобы не ходить на работу и получать пособия.

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