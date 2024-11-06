Полиция сообщила о выдаче десятков повесток в военкомат после схода в Коркино

Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия по обеспечению правопорядка после народного схода в городе Коркино Челябинской области. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По информации ведомства, силовики выявили более 450 административных правонарушений, а сотрудники военкомата вручили местным жителям более 70 повесток о явке для постановки на воинский учет.

Кроме того, полицейские проводят проверку законности пребывания иностранцев на территории России и их вероятную причастность к противоправной деятельности. Для быстрого определения личности сотрудники МВД используют мобильный биометрический терминал.

На городских дорогах проводится досмотр для предотвращения перевозки веществ и оружия, свободный оборот которых запрещен. Полицейские патрулируют улицы, а участковые проверяют граждан, находящихся под административным наблюдением, по месту их проживания. К профилактическим мероприятиям также привлечены сотрудники МЧС, ОМОН и СОБР Росгвардии.

Волнения в городе Коркино Челябинской области начались 24 октября. Люди вышли на улицы после того, как в населенном пункте произошла расправа над местной жительницей Еленой Сарафановой. Женщина занималась частным извозом, и у нее остались двое детей. Подозреваемыми стали двое представителей цыганской диаспоры, одного из которых арестовали на два месяца.

Ранее стало известно число составленных административных дел после схода жителей Коркино.