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Названы преимущества и недостатки искусственной новогодней елки

В ОСН выяснили, что главным плюсом искусственной ели является долговечность

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Elizaveta Starkova/Shutterstock/FOTODOM

В редакции Общественной Службы Новостей подсчитали плюсы и минусы искусственной новогодней елки. Главным ее преимуществом является многоразовое использование, а значит, экономия бюджета. Кроме того, дерево из пластика не наносит вред природе и не требует регулярной уборки осыпавшихся иголок.

Что касается недостатков, искусственная ель не имеет аромата хвои. Также ее необходимо собирать, разбирать и где-то хранить. Существует и риск приобрести некачественное изделие.

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев до этого рассказал, как выбрать идеальную искусственную елку. Качество и цена дерева, по его словам, напрямую зависят от материалов, из которых она изготовлена.

Первое, на что надо обратить внимание — это неприятный запах. Данный фактор свидетельствует о низком качестве материалов и потенциальной опасности для здоровья. Такой «аромат» может сохраняться долгое время, даже после проветривания.

Ранее россиянам объяснили, когда покупать натуральную новогоднюю ель.

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