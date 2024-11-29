Названы преимущества и недостатки искусственной новогодней елки

В редакции Общественной Службы Новостей подсчитали плюсы и минусы искусственной новогодней елки. Главным ее преимуществом является многоразовое использование, а значит, экономия бюджета. Кроме того, дерево из пластика не наносит вред природе и не требует регулярной уборки осыпавшихся иголок.

Что касается недостатков, искусственная ель не имеет аромата хвои. Также ее необходимо собирать, разбирать и где-то хранить. Существует и риск приобрести некачественное изделие.

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев до этого рассказал, как выбрать идеальную искусственную елку. Качество и цена дерева, по его словам, напрямую зависят от материалов, из которых она изготовлена.

Первое, на что надо обратить внимание — это неприятный запах. Данный фактор свидетельствует о низком качестве материалов и потенциальной опасности для здоровья. Такой «аромат» может сохраняться долгое время, даже после проветривания.

Ранее россиянам объяснили, когда покупать натуральную новогоднюю ель.