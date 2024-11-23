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В России к Новому году заготовили елок почти на 15 млрд рублей

РСХБ: елок на 14,5 млрд рублей подготовили в России к Новому году

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Илья Питалев/РИА Новости

В России к Новому году подготовили 380 тыс. хвойных деревьев общей стоимостью 14,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхозбанка, передает РИА Новости.

«Общий объем заготавливаемых хвойных деревьев в этом сезоне составит порядка 380 тысяч штук, что эквивалентно 14,5 миллиарда рублей в стоимостном выражении», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольший интерес у россиян вызывают деревья высотой 1,5–2 метра. Елки меньшего размера занимают второе место по популярности. В Россельхозбанке отметили, что порядка 70% елок будет заготовлено в лесных фондах, остальные поступят в продажу из специальных питомников.

Главными поставщиками хвойных деревьев в этом году стали Омская, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области, а также Кировская область, Пермский край и другие.

До этого руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова заявила, что россияне в среднем планируют потратить на подарки к Новому году около 17,2 тыс. рублей. По ее словам, мужчины готовы направить на эти цели больше средств, чем женщины, — 20 тыс. рублей против 14,5 тыс.

Ранее россиянам назвали самые неудачные подарки на Новый год.

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