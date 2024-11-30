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В Германии определили личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков»

Генпрокурор ФРГ Франк: определены личности двух подозреваемых в подрывах «СП»

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RTL

Генеральная прокуратура Германии достигла новых результатов в расследовании инцидентов с подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», установив личности двух подозреваемых. Об этом сообщил генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью изданию Der Spiegel.

Роммель отметил, что успех в выявлении подозреваемых — это значительный прогресс, который изначально не был гарантирован.

«На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать», — отметил он, добавив, что еще многое предстоит сделать. «Личность других участников, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию являются предметом продолжающегося расследования», — подчеркнул генпрокурор ФРГ.

На днях немецкая газета Welt со ссылкой на гидролокационные изображения сообщила, что минимум шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках «Северных потоков».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Кремле удивились решению ФРГ не использовать «Северный поток — 2».

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