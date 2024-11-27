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Журналисты назвали число бомб, размещенных на четырех нитках «Северного потока»

Welt: минимум шесть бомб были размещены на четырех нитках «Северного потока»

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РИА Новости

Минимум шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках «Северного потока». Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками.

«По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», — сказано в материале издания.

26 ноября радиостанция RMF24 сообщала, что польские эксперты нашли следы тротила на месте подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным радиостанции, сотрудники Военного технологического университета в Варшаве получили пробы воды из района взрыва газопровода, а также пробы взвеси со дна моря.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Кремле удивились решению ФРГ не использовать «Северный поток — 2».

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