Журналисты назвали число бомб, размещенных на четырех нитках «Северного потока»

Минимум шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках «Северного потока». Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и ранее неопубликованные документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками.

«По информации Welt, диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», — сказано в материале издания.

26 ноября радиостанция RMF24 сообщала, что польские эксперты нашли следы тротила на месте подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным радиостанции, сотрудники Военного технологического университета в Варшаве получили пробы воды из района взрыва газопровода, а также пробы взвеси со дна моря.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Кремле удивились решению ФРГ не использовать «Северный поток — 2».