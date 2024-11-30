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В Госдуме рассказали об изменениях в работе нотариусов с 1 декабря

Депутат Гаврилов: нотариусы будут противодействовать отмыванию доходов с декабря

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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Нотариусы будут участвовать в противодействии отмыванию доходов с 1 декабря текущего года. Об изменениях в работе специалистов рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает «Российская газета».

По его словам, с начала декабря нотариусы начнут играть важную роль в противодействии отмыванию доходов. Он добавил, что специалисты будут способствовать в усилении контроля за финансовыми потоками и договорами.

«Например, если нотариус совершает исполнительную надпись или удостоверяет медиативное соглашение, он обязан убедиться в том, что обязательства сторон реальны, а заявленный долг не является фиктивным», — объяснил депутат.

Гаврилов отметил, что нотариус сможет отказаться от оказания услуг, если у него возникнут обоснованные подозрения в том, что сделка направлена на отмывание денег.

До этого он рассказал, можно ли продать квартиру без присутствия хозяина.

Ранее в Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в декабре.

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