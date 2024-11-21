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Россиянам рассказали, можно ли продать квартиру без присутствия хозяина

Депутат Гаврилов: квартиру можно продать без присутствия хозяина по доверенности

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Сделку по продаже квартиры можно провести без собственника, однако для этого потребуется доверенность, рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его цитирует News.ru.

Документ можно оформить на супруга, родственника или поверенного, отметил эксперт. Для этого необходимо обратиться к нотариусу.

«В доверенности указывают паспортные данные уполномоченного представителя, список действий, на которые он получает эти права, адрес квартиры, дату составления», — перечислил Гаврилов.

Право на продажу недвижимости в России имеют люди старше 14 лет. Для самостоятельного участия в сделке до 18 лет подростку необходимо получать письменное разрешение законных представителей или органов опеки. Исключение — эмансипированные несовершеннолетние.

Ранее россиянам рассказали, как без риска сэкономить на покупке квартиры в Москве.

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