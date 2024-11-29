В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в декабре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в декабре, среди прочего речь идет о запрете посредникам принимать участие в экзаменах для мигрантов. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Володина.

«Законы, вступающие в силу в декабре», — написал он.

Среди таковых спикер Госдумы назвал запрет посредникам участвовать в приеме экзаменов у мигрантов в России. По словам Володина, теперь сертификаты о владении русским языком гражданами других стран смогут выдавать только государственные учреждения.

Кроме того, в декабре вступят в силу законы, которые нацелены на защиту детей, семьи, а также традиционных ценностей России.

Вместе с тем, сообщил Володин, участников СВО освободят от взыскания исполнительского сбора с декабря.

28 ноября в Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальяна.

Согласно соответствующему документу, продажа несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 300 тыс. рублей, на должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей, на юридических лиц — от 1,5 до 2 млн рублей.

Ранее главу Минтруда обвинили в том, что он привлекает мигрантов, лишая работы россиян.