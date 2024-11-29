Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в декабре

Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в России в декабре

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в декабре, среди прочего речь идет о запрете посредникам принимать участие в экзаменах для мигрантов. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Володина.

«Законы, вступающие в силу в декабре», — написал он.

Среди таковых спикер Госдумы назвал запрет посредникам участвовать в приеме экзаменов у мигрантов в России. По словам Володина, теперь сертификаты о владении русским языком гражданами других стран смогут выдавать только государственные учреждения.

Кроме того, в декабре вступят в силу законы, которые нацелены на защиту детей, семьи, а также традиционных ценностей России.

Вместе с тем, сообщил Володин, участников СВО освободят от взыскания исполнительского сбора с декабря.

28 ноября в Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается увеличить административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальяна.

Согласно соответствующему документу, продажа несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 300 тыс. рублей, на должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей, на юридических лиц — от 1,5 до 2 млн рублей.

Ранее главу Минтруда обвинили в том, что он привлекает мигрантов, лишая работы россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами