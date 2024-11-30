В Литве ужесточили правила получения ВНЖ

Литовские власти ужесточили правила приема заявлений о выдаче вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев. Об этом заявила директор департамента миграции Эвелина Гудзинскайте в эфире радио LRT.

Изменения коснутся иностранцев, которые обращаются к внешним поставщикам услуг, работающим за пределами страны.

«Внешние поставщики услуг смогут принимать обращения от граждан только той страны, на территории которой работают. Этот порядок вступает в силу 30 ноября», — сказала она.

Решение принято с учетом современных тенденций в сфере миграции, а также возможных угроз национальной безопасности Литвы.

Известно также, что с 1 декабря 2024 года Литва введет электронные очереди в пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией.

До этого в Литве потребовали от ЕС денег на укрепление границы с РФ. Глава МВД Литвы Агне Билотайте отметила, что власти сейчас не наблюдают никаких миграционных потоков из РФ, однако понимают, что «надо усиливаться».

Ранее в Литве раскритиковали звонок Шольца Путину.