Три девушки-подростка сбежали из детского приюта в Петербурге

В Петербурге девушки-подростки в возрасте от 14 до 17 лет сбежали из приюта. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, воспитательница детского социального приюта обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что из него 28 ноября сбежали и не вернулись три девушки-подростка. Отмечается, что двое из них ранее уже поступали аналогичным образом и находятся на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В настоящее время компетентные органы занимаются поисками сбежавших подростков. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Кузбассе мальчик, сбежавший из семьи из-за издевательств, попал в больницу. Информации о его состоянии не поступало. Предварительно, ребенка истязали отчим и мать. Он покинул дом и прятался за коробками в магазине.

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