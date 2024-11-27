В Перми первоклассник уснул в автобусе и потерялся

В Перми транспортные полицейские помогли семилетнему мальчику вернуться домой, ребенок потерялся по дороге из школы. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел 26 ноября вечером, в линейный отдел полиции поступило сообщение от дежурной по вокзалу. Сотрудница РЖД сообщила, что в здании вокзала находится маленький мальчик без сопровождения взрослых.

Стражам порядка испуганный мальчик рассказал, что учится в первом классе одного из городских лицеев. После занятий он возвращался домой, сел в автобус и заснул, проснулся уже на вокзале. Первоклассник не смог вспомнить точный домашний адрес, сотового телефона для связи с родителями у ребенка с собой не было. Правоохранители разыскали семью мальчика и передали его матери.

До этого сообщалось, что в Перми успешно завершились поиски девочки-подростка, которую искали два месяца. Девятиклассница сбежала из дома 12 сентября, она сообщила приемной матери, что после школы пойдет на прием к стоматологу, но домой не вернулась. По словам ее опекуна, все это время несовершеннолетняя жила с подругой в съемной квартире.

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