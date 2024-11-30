Аэропорт Махачкалы временно прекратил принимать и отправлять рейсы

Работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов.

По его словам, введен режим «ковер». Работа воздушной гавани приостановлена до 11:30 мск, 30 ноября.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 30 ноября силы противовоздушной обороны сбили 11 дронов над Белгородской областью и Черным морем.

6 ноября сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника пострадала 16-летняя жительница Каспийска в Дагестане. Девушка получила осколочные ранения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.