Синоптик предупредил жителей четырех регионов РФ о метели со штормовым ветром

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильном снеге на выходных на территории четырех российских регионов, передает ТАСС.

По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном и в Ненецком автономном округах в последний день ноября будет метель с ветром в 23-28 м/с (по данным МЧС, ветер в 25 м/с является штормовым: он может валить деревья и разрушать строения).

«На юге Карелии пройдут осадки: дождь, снег и мокрый снег. <...> В Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируется дождь, снег, мокрый снег», — сообщил Вильфанд.

Он добавил, что такая же погода прогнозируется в Бурятии, на Чукотке и в Иркутской области.

«По расчетам, будет действовать антициклон, в первых числах будет много осадков в регионе», — пояснил специалист.

Еще в октябре Вильфанд напоминал жителям столицы о том, что зима близко. По его словам, в регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С, а снег уже покрыл 70% России. Говоря в целом о будущей зиме в стране, синоптик отметил, что она «прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой», однако погода ожидается переменчивой.

Ранее в российском регионе отменили очные занятия в школах из-за аномальной погоды.