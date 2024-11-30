Синоптик рассказал, где в России в начале декабря будет -38°C

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Сибири ночная температура может опуститься до -36-38 °C.

По его словам, такое похолодание в Иркутской области связано с влиянием Восточно-Сибирского или Монгольского антициклона.

«Это пока единственный регион, где в ближайшие пять дней температура будет ниже нормы на 6-11°C», — сообщил синоптик.

Он добавил, что в Новосибирске, Омске и Томске будет «нормальная сибирская погода»: днем будет около -10°C, а ночью — -15-19°C.

30 ноября метеоролог предупредил жителей четырех регионов РФ о метели со штормовым ветром. По его словам, в Северо-Западном федеральном и в Ненецком автономном округах в последний день ноября будет метель с ветром в 23-28 м/с. Такая же погода ожидается на юге Карелии и в Северо-Кавказском федеральном округе.

Еще в октябре Вильфанд напоминал москвичам о том, что зима близко. По его словам, в регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С, а снег уже покрыл 70% России. Говоря в целом о будущей зиме в стране, синоптик отметил, что она «прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой», однако погода ожидается переменчивой.

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