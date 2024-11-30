В последнюю субботу осени москвичей ждет плюсовая температура и гололедица

В последнюю субботу ноября температура в столице поднимется до 2°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода без осадков. Местами может образоваться гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от 0°C до 2°C. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, а ветер в 3-8 м/с будет дуть с юго-запада и запада. А в ночь на воскресенье температура понизится до 1°C и -1°C, ветер останется таким же. При этом давление уменьшится до 757 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого предупредил о сильном снеге на выходных на территории четырех российских регионов. По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном и в Ненецком автономном округах в последний день ноября будет метель с ветром в 23-28 м/с, на юге Карелии тоже пройдут осадки, а в Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируется дождь и мокрый снег.

Ранее синоптик рассказал, где в России в начале декабря будет -38°C.