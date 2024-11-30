Бывшего мэра Нового Уренгоя лишили трех домов и роскошных часов

Басманный суд Москвы арестовал у бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова три дома и часы стоимостью два миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«У обвиняемого были изъяты денежные средства, а также двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion диаметром 38 мм и 45 мм. На это имущество наложен арест», — указано в документах.

Помимо предметов роскоши, Воронова лишили доступа к трем домам площадью от 138 до 358 кв. метров, квартире в ЯНАО и земельным участкам.

По версии следствия, Воронов, будучи вице-губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получил взятку от представителей компании в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье.

В начале ноября сообщалось, что экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, который обвиняется во взяточничестве, подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу армии России.

Ранее бывшему мэру Сочи отказались заменить СИЗО на СВО.