В Екатеринбурге полиция нагрянула в ночные клубы и проверила данные мужчин

В Екатеринбурге полицейские провели рейды в клубах Duty Free и Chili, сообщает RTVI.

Как писали местные СМИ, десятки сотрудников правоохранительных органов ночью ворвались в заведения и «стали гнать посетителей к выходу». При этом девушек отпускали, а у мужчин фотографировали документы.

По словам очевидцев, в Duty Free задержали несколько человек, среди них были мигранты и несовершеннолетние. Правоохранители в балаклавах «вели себя агрессивно и расталкивали ничего не понимающих людей».

В МВД объяснили происходящее «профилактическими мероприятиями», целью которых было поддержание общественного порядка, выявление преступлений и пресечение правонарушений.

12 октября в городе Ровно на западе Украины в рамках «контрразведывательных мероприятий» устроили проверки военнообязанных в торговых центрах. Инцидент стал предвестником начала насильственной мобилизации в стране. В последнее время украинские военкомы и полиция организуют рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее народные дружинники Екатеринбурга уложили гостей вечеринки и открыли стрельбу.