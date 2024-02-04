Полиция объяснила, зачем пришла на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Прибытие полиции на БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге было обычным рейдом. Об этом пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал изданию Ura.ru.

В ведомстве заявили, что это был «профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала».

«В рамках оперативного мероприятия было проверено порядка 270 граждан. Составлено 10 административных протоколов по линии Госавтоинспекции. Выявлено 2 несовершеннолетних, в отношении родителей которых заведены административные дела 5.35 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.

В полиции также добавили, что результаты рейда будут проанализированы для принятия мер реагирования в отношения организации, которая провела БДСМ-вечеринку.

В декабре 2023 года полицейские рейды прошли в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-заведениях Москвы. По словам очевидцев, мероприятия проходили в клубах и саунах под предлогом поиска наркотиков, у посетителей фотографировали паспорта.

Ранее в Подмосковье полиция провела рейды по местам проживания мигрантов.