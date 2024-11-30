Вузы, дипломаты и бизнес Грузии объявили забастовку из-за решения властей о ЕС

В Грузии университеты, дипломаты, госслужащие и бизнес объявили бойкот, протестуя против приостановки переговоров по поводу интеграции республики в Евросоюз, передает РИА Новости.

По данным агентства, решение о забастовке поддержали государственные и частные вузы, турфирмы, бизнес-организации, часть заведений общепита, дипломаты, судьи и сотрудники Конституционного суда, около 50 служащих минобороны. Большинство их них разместили открытые письма, в которых заявили о несогласии с решением кабмина страны. Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили ушел в отставку в знак солидарности с митингующими.

С 28 ноября в грузинской столице продолжаются протесты, вызванные решением властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Накануне полиция разогнала митингующих у здания парламента с применением водометов и слезоточивого газа. Пострадали участники акции, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 29 ноября демонстранты использовали краску и пиротехнику против полиции, построили баррикады на проспекте Руставели и подожгли мусорные баки. Спецназ задействовал слезоточивый газ и дымовые шашки для их разгона.

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