В российском регионе отменили очные занятия в школах из-за аномальной погоды

Власти Бурятии приняли решение перевести более 80 тысяч школьников на дистанционное обучение в связи с аномально теплой погодой в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ. Всего на очные занятия сегодня не выйдут 77 СОШ, более 80 тысяч учеников», — говорится в сообщении.

Жителей указанных районов призвали не пользоваться личным транспортом. В правительстве Бурятии отметили, что теплая погода привела к таянию снега и намерзанию льда.

Накануне Telegram-канал Babr Mash сообщил, что в Бурятии из-за сильного снегопада ввели республиканский режим повышенной готовности. Максимальный уровень выпавшего снега был зафиксирован в Тарбагатайском и Иволгинском районах. В Улан-Удэ после снегопада пошел дождь, приведший к гололеду на городских улицах.

Ранее Вильфанд предупредил о сложной погоде в европейской части России.