Глава СПЧ раскритиковал проверку фертильности женщин в Москве

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал массовую гормональную диагностику женщин фертильного возраста в Москве. Об этом он заявил на XV Всероссийском конгрессе пациентов, передает РБК.

Как уточняет РБК, в сентябре пациентки Москвы массово получили направление на проверку антимюллерового гормона. С его помощью проверяется способность яичников производить яйцеклетки хорошего качества, которые пригодны для успешного оплодотворения.

«Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране. Но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять?» — задал вопрос глава СПЧ.

Фадеев подчеркнул, что один такой анализ в полной мере ничего не показывает и происходящее является примером «неделикатного отношения к пациентам».

В сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о новой уникальной программе в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно планировать беременность.

Ранее ученые выяснили, что женское бесплодие может быть вызвано мутацией.