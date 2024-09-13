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В Москве будет реализован уникальный проект по поддержке рождаемости

Москва первой в стране открывает программу по поддержке рождаемости

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IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

В сентябре Москва планирует начать реализацию уникальной программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно планировать беременность. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам Раковой, многие женщины не торопятся заводить детей. Это может быть связано с медицинскими показаниями. В итоге средний возраст женщины, которая впервые становится мамой в Москве, составляет почти 29 лет.

Ракова объяснила, что современные молодые женщины считают, что смогут родить в любой момент. И это действительно так: медицина в Москве может обеспечить безопасное ведение беременности, роды и помощь новорожденному «практически в любой ситуации». Однако важно понимать, что организм каждой женщины уникален.

«Для этого мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире», — подчеркнула заместитель мэра столицы.

Принять участие в проекте смогут все желающие москвички в возрасте от 18 до 40 лет.

«Думаю, москвички уже могли заметить в своих электронных картах направление на анализ крови на гормон АМГ», — добавила Ракова.

Согласно недавнему исследованию группы компаний «НИЖФАРМ», более половины — 52% -— россиян для поддержания своего репродуктивного здоровья предпринимают специальные действия. В их числе — прием витаминов и витаминно-минеральных комплексов, правильное питание, активный образ жизни.

Ранее ученые нашли пять генов, которые играют ключевую роль во времени наступления менопаузы.

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