Меликов рассказал подробности задержания подростков по делу о подготовке теракта

Двое жителей Дагестана, которых задержали по уголовному делу о подготовке теракта, являются подростками. Об этом глава региона Сергей Меликов заявил в ходе прямой линии с жителями республики, передает ТАСС.

Он назвал фигурантов откровенными пропагандистами радикальных тенденций. Меликов уточнил, что у одного из подельников «нашли оружие».

По словам главы региона, на допросе один из задержанных заявил, что найденный у него пистолет ему «подарил дедушка» десять лет назад. Меликов счел такое признание абсолютным искажением фактов, «как в театральной постановке».

В минувшую среду, 27 ноября, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Дагестана, которые, как утверждается, собирались совершить теракт в одном из местных госучреждений. В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбудили по нескольким статьям: о прохождении обучения для террористической деятельности, приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.