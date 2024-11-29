Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Меликов рассказал подробности задержания подростков по делу о подготовке теракта

Меликов: задержанные за подготовку теракта в Дагестане имеют радикальные взгляды

close
Сергей Савостьянов/РИА Новости

Двое жителей Дагестана, которых задержали по уголовному делу о подготовке теракта, являются подростками. Об этом глава региона Сергей Меликов заявил в ходе прямой линии с жителями республики, передает ТАСС.

Он назвал фигурантов откровенными пропагандистами радикальных тенденций. Меликов уточнил, что у одного из подельников «нашли оружие».

По словам главы региона, на допросе один из задержанных заявил, что найденный у него пистолет ему «подарил дедушка» десять лет назад. Меликов счел такое признание абсолютным искажением фактов, «как в театральной постановке».

В минувшую среду, 27 ноября, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Дагестана, которые, как утверждается, собирались совершить теракт в одном из местных госучреждений. В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбудили по нескольким статьям: о прохождении обучения для террористической деятельности, приготовлении к изготовлению взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами