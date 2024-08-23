Судимый за разбой россиянин сбросил с балкона сожительницу на глазах у прохожего

В Московской области мужчина сбросил возлюбленную с третьего этажа, передает РЕН ТВ.

По данным источника СМИ, конфликт произошел в квартире дома на Молодежной улице в Одинцово. Сожители поссорились, когда в гостях у пары была мать 51-летней женщины. Ее 46-летний партнер выпил и спровоцировал ссору, которую его гражданская жена не хотела продолжать и вышла на балкон.

Мужчине это не понравилось, и он перешел к рукоприкладству. Он схватил сожительницу и стал перекидывать ее через перила. Женщина не удержалась и упала на землю с третьего этажа. Свидетелем сцены стал случайный прохожий.

В итоге пострадавшая попала в больницу, а злоумышленник был доставлен в полицию. Там выяснилось, что в 2016 году он был судим за разбой. Ведется проверка.

Ранее в ЯНАО осудили мужчину, который вывесил пасынка с балкона вниз головой.