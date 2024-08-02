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Женщина, которую избил и сбросил в овраг муж, выжила и подала на него в суд

В Малайзии женщина выжила после того, как муж избил ее и столкнул в овраг

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Freepik

В Малайзии женщина выжила после покушения и обвинила мужа в том, что он столкнул ее в овраг. Об этом пишет малазийский The Sun.

На прошлой неделе 32-летнюю женщину с многочисленными травмами обнаружил на обочине дороги случайный прохожий. Он немедленно обратился в полицию, и пострадавшая была спасена.

Впоследствии выяснилось, что накануне вечером потерпевшая села в машину к мужу, который забрал ее с работы в Куала-Лумпуре и повез домой в штат Перак. В пути пара повздорила, и мужчина остановил машину и попытался ударить супругу ножом. Тогда она выбежала из салона, пытаясь спастись от внезапного приступа агрессии, но муж усадил ее обратно. Через некоторое время он вновь затормозил и вытащил жену из машины, столкнул ее в овраг и скрылся с места происшествия.

Жертва сумела доползти до обочины, где ее и нашли. Сейчас она проходит лечение в больнице. 39-летний муж пострадавшей, имеющий судимость за наркотики, был арестован. Ведется расследование.

Ранее в Калифорнии мужчина умышленно спустил с обрыва свою Tesla с женой и детьми.

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