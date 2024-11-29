Россияне устроили голодовку на борту заглохшего лайнера

Россияне устроили голодовку на борту лайнера, который заглох по пути в Антарктиду. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 170 отдыхающих погрузились на судно SH DIANA еще 13 ноября в Кейптауне. Однако 22 ноября корабль застрял из-за поломки двигателя. Застрявшие пассажиры рассказали Mash, что с ними должен был плыть рэпер Баста, но в последний момент артист передумал.

Туристическая компания отказалась возмещать туристам полную стоимость отдыха. В знак протеста граждане России и Китая устроили голодовку, чтобы им вернули деньги за испорченный отдых — от 485 до 694 тысяч рублей за билет.

Канал добавил, что россияне пока только устроили голодовку, а вот китайцы уже готовы штурмовать судно. Девять пассажиров написали жалобу в Международную морскую организацию, а также готовят иски в суд.

До этого у Териберки затонуло судно, на котором находились четверо взрослых туристов и пять детей. Они хотели посмотреть на китов. Судно вышло в Баренцево море несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, китов никто не видел уже два месяца, а конструкция корабля была нарушена. В крови капитана судна нашли алкоголь. Сам он утверждает, что выпил уже после аварии. Капитан задержан, решается вопрос об аресте.

Ранее потерявшийся турист выживал 50 дней в дикой природе и был чудом спасен.