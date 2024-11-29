Лучшие британские студенты не знали правил спуска по лестнице

Университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами. Об этом написала газета Sun.

«Самым одаренным студентам Британии разъясняют правила пользования лестницами с помощью плакатов по обеспечению здоровья и охраны», — отметили в публикации.

В материале уточнили, что юношей и девушек попросили не пользоваться мобильными телефонами во время «перемещения между этажами».

На постерах изобразили упавшего с лестницы мужчины, в руке которого мобильный телефон. Под картинкой надпись: «Голову поднимайте, телефон убирайте!». Студентов ведущего мирового исследовательского вуза призвали не допустить несчастного случая.

В середине ноября в британском Тринити-колледже при Кембридже выразили сожаление о той поддержке, которую учебное заведение оказало студентам с Украины. Слова главы колледжа Салли Дэвис приводит газета Varsity.

Ранее министр обороны Британии оценил готовность армии к войне.