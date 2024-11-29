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Лучшие британские студенты не знали правил спуска по лестнице

Sun: Кембриджский университет расклеил плакаты о правилах пользования лестницами

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Depositphotos

Университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами. Об этом написала газета Sun.

«Самым одаренным студентам Британии разъясняют правила пользования лестницами с помощью плакатов по обеспечению здоровья и охраны», — отметили в публикации.

В материале уточнили, что юношей и девушек попросили не пользоваться мобильными телефонами во время «перемещения между этажами».

На постерах изобразили упавшего с лестницы мужчины, в руке которого мобильный телефон. Под картинкой надпись: «Голову поднимайте, телефон убирайте!». Студентов ведущего мирового исследовательского вуза призвали не допустить несчастного случая.

В середине ноября в британском Тринити-колледже при Кембридже выразили сожаление о той поддержке, которую учебное заведение оказало студентам с Украины. Слова главы колледжа Салли Дэвис приводит газета Varsity.

Ранее министр обороны Британии оценил готовность армии к войне.

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