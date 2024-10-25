Министр обороны Британии оценил готовность армии к войне

Вооруженные силы (ВС) Соединенного Королевства не готовы к войне. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили, пишет The Daily Telegraph.

«К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы сражаться, то мы не в состоянии осуществлять сдерживание», — сказал министр.

Он напомнил, что в соответствии с политикой НАТО, Великобритания должна быть готова защищать других членов Североатлантического альянса и быть эффективной в сдерживании возможной агрессии.

Хили возложил ответственность за ослабление армии на правительство консерваторов, которое находилось у власти с 2010 года по июль 2024 года. По словам главы оборонного ведомства, в течение последних 10 лет ВС страны уменьшались из-за недостаточного финансирования. Он отметил, что состояние армии оказалось даже хуже, чем предполагали лейбористы, которые пришли к власти по итогам июльских выборов.

До этого Хили сообщал, что Великобритания не готова к масштабному конфликту из-за многолетнего недофинансирования армии страны. По его словам, на сегодняшний день все виды ВС страны испытывают серьезные проблемы, в том числе устаревание техники, которая используется в армиях, и медленные темпы ее перевооружения. Кроме того, Хили обратил внимание на низкий моральный дух среди действующего состава армии.

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