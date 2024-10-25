Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Британии оценил готовность армии к войне

Министр обороны Хили: вооруженные силы Британии не готовы к войне

close
Thomas Krych/AP

Вооруженные силы (ВС) Соединенного Королевства не готовы к войне. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили, пишет The Daily Telegraph.

«К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы сражаться, то мы не в состоянии осуществлять сдерживание», — сказал министр.

Он напомнил, что в соответствии с политикой НАТО, Великобритания должна быть готова защищать других членов Североатлантического альянса и быть эффективной в сдерживании возможной агрессии.

Хили возложил ответственность за ослабление армии на правительство консерваторов, которое находилось у власти с 2010 года по июль 2024 года. По словам главы оборонного ведомства, в течение последних 10 лет ВС страны уменьшались из-за недостаточного финансирования. Он отметил, что состояние армии оказалось даже хуже, чем предполагали лейбористы, которые пришли к власти по итогам июльских выборов.

До этого Хили сообщал, что Великобритания не готова к масштабному конфликту из-за многолетнего недофинансирования армии страны. По его словам, на сегодняшний день все виды ВС страны испытывают серьезные проблемы, в том числе устаревание техники, которая используется в армиях, и медленные темпы ее перевооружения. Кроме того, Хили обратил внимание на низкий моральный дух среди действующего состава армии.

Ранее в Британии признали неготовность страны воевать с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами