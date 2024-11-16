В колледже при Кембридже сожалеют об оказанной помощи украинцам

В британском Тринити-колледже при Кембридже жалеют о той поддержке, которую учебное заведение оказало студентам с Украины. Слова главы колледжа Салли Дэвис приводит газета Varsity.

«В ответ на вопрос, учредит ли колледж фонд гуманитарного реагирования на войну в Газе подобно тому, как он помог Украине, (глава колледжа профессор Салли — прим. ред.) Дейвис подчеркнула, что «жалеет» о поддержке, которую колледж оказал Украине», — говорится в сообщении издания.

По ее словам, таким образом был создан прецедент, и другие студенты из разных стран теперь также будут претендовать на потенциальное формирование соответствующих фондов.

Университетская газета пишет, что после начала СВО в колледже был сформирован фонд для помощи украинским студентам Кембриджа, которые «столкнулись с лишениями». Размер фонда составлял 250 тысяч фунтов стерлингов.

До этого экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что с приходом к власти правительства лейбористов интенсивность поддержки Украины со стороны Великобритании ослабла.

9 ноября британская газета The Guardian сообщила, что отношения Великобритании и Украины ухудшились после того, как пост премьер-министра королевства занял лейборист Кир Стармер. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что за четыре месяца нахождения в должности Стармер ни разу не посетил Украину с визитом, в то время как его предшественник Риши Сунак приезжал в Киев спустя месяц после назначения.

Ранее министр обороны Британии оценил готовность армии к войне.