Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти осудили медиков за организацию фиктивной вакцинации от COVID-19

СК: организаторов фиктивной вакцинации от COVID-19 в Ленобласти осудили условно

close
Павел Львов/РИА Новости

Участники организованной группы получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Как установили в ходе судебного процесса, в период с марта по август 2021 года фигуранты за деньги проводили фиктивную вакцинацию тех, кто не хотел делать прививки от COVID-19. В систему медики вносили ложные данные, позволяющие выдавать необходимые тогда сертификаты.

«С учетом характера преступлений, <…> суд признал подсудимых виновными», — говорится в сообщении.

Семь подельников получили условные сроки от трех до четырех лет лишения свободы с испытательным сроком.

В конце сентября Петропавловск-Камчатский суд вынес приговор в отношении медсестры, которая за вознаграждение выдавала фиктивные сертификаты о прививке от коронавируса. Женщина в 2021-2023 годах вносила недостоверные данные о вакцинации жителей региона.

Ранее в Минздраве РФ оценили необходимость допмер из-за осеннего подъема COVID-19.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами