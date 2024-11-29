В Ленобласти осудили медиков за организацию фиктивной вакцинации от COVID-19

Участники организованной группы получили условные сроки за организацию фиктивной вакцинации от коронавируса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Как установили в ходе судебного процесса, в период с марта по август 2021 года фигуранты за деньги проводили фиктивную вакцинацию тех, кто не хотел делать прививки от COVID-19. В систему медики вносили ложные данные, позволяющие выдавать необходимые тогда сертификаты.

«С учетом характера преступлений, <…> суд признал подсудимых виновными», — говорится в сообщении.

Семь подельников получили условные сроки от трех до четырех лет лишения свободы с испытательным сроком.

В конце сентября Петропавловск-Камчатский суд вынес приговор в отношении медсестры, которая за вознаграждение выдавала фиктивные сертификаты о прививке от коронавируса. Женщина в 2021-2023 годах вносила недостоверные данные о вакцинации жителей региона.

Ранее в Минздраве РФ оценили необходимость допмер из-за осеннего подъема COVID-19.