В Минздраве РФ оценили необходимость допмер из-за осеннего подъема COVID-19

Необходимость введения дополнительных мер в РФ в преддверии осеннего роста заболеваемости коронавирусом отсутствует, заявил первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник высказался об эпидемиологической ситуации в российских регионах в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

«Мы все ведем в абсолютно плановом режиме, сейчас все находится в контролируемом, управляемом формате, поэтому сейчас не требуется дополнительных мер», — сказал Фисенко.

По его словам, оперативный штаб под руководством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко еженедельно оценивает ситуацию с распространением COVID-19 и иных инфекционных заболеваний. Кроме того, в работе активное участие принимают представители региональных властей.

5 сентября главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков сообщил, что заболеваемость коронавирусом в РФ достигнет пика в середине–конце сентября. После этого темпы распространения инфекции начнут замедляться.

Ранее в 67 российских регионах зафиксировали рост заболеваемости COVID-19.