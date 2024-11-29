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Задержанных в Рыбинске подростков за поджог на железной дороге отправили под домашний арест

Суд в Ярославле назначил подросткам домашний арест за поджог ж/д оборудования

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Двоих подростков 14 и 16 лет отправили под домашний арест в Ярославской области за поджог железнодорожного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

«Рыбинский городской суд <…> избрал в отношении двух несовершеннолетних <…> меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 25 января 2025 года», — говорится в сообщении.

В пятницу, 29 ноября, стало известно, что подростки 2008 и 2010 года рождения стали фигурантами уголовного дела о террористическом акте. За 20 тыс. рублей школьники совершили поджог аккумуляторного, релейного и электрического шкафов на перегоне станции «Рыбинск — Пассажирский — Шлюзовая». На допросе удалось установить причастность задержанных к подготовке поджога вышки сотовой связи.

В середине ноября ФСБ задержала гражданина России, который планировал теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле.

Ранее в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.

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