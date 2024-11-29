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В Рыбинске задержали подростков за поджог на железной дороге

В Рыбинске двух подростков задержали по делу о теракте на железной дороге

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Владимир Николаев/РИА Новости

Сотрудники транспортной полиции задержали в Рыбинске Ярославской области двух несовершеннолетних, причастных к поджогу железнодорожного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В ведомстве уточнили, что подростки 2008 и 2010 года рождения стали фигурантами уголовного дела о террористическом акте.

За 20 тыс. рублей школьники совершили поджог аккумуляторного, релейного и электрического шкафов на перегоне станции «Рыбинск — Пассажирский — Шлюзовая». На допросе удалось установить причастность задержанных к подготовке поджога вышки сотовой связи.

В середине ноября ФСБ задержала гражданина России, который планировал теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий военно-промышленного комплекса региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги.

Ранее в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.

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