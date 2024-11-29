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Мужчина получил пожизненный срок за взрыв в многоэтажке

СК: устроивший взрыв в подмосковной многоэтажке мужчина получил пожизненный срок

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Зарубина, устроившего взрыв в многоэтажном жилом доме в Подмосковье в апреле 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Алексей Зарубин признан виновным. Приговором Московского областного суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказали в ведомстве.

В апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил избавиться от супруги и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Мужчина заткнул одеялом вентиляцию, затем утром 11 апреля он открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите и поджег газовоздушную смесь. Произошел мощный взрыв, в результате чего обрушился подъезд дома. В результате этого оборвалась жизнь шести человек, в том числе жены и детей Зарубина, еще четыре человека получили травмы.

До этого в Ростове-на-Дону двое военнослужащих получили пожизненные сроки заключения.

Ранее убийца челябинской школьницы вернулся с СВО.

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