Двум контрактникам вынесли приговор по делу о массовом убийстве в Волновахе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор контрактникам Станиславу Рау и Антону Сопову по делу о массовом убийстве в Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Их признали виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве более двух лиц, в том числе малолетних, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

По версии следствия, в ночь на 28 октября 2023 года Рау и Сопов с автоматами для бесшумной стрельбы проникли в частный дом семьи Капканец и застрелили девятерых человек, которые были в коттедже.

По словам соседей семьи Капканец, ночью двое мужчин в военной форме отъезжали от дома на мотоцикле, который попал на две камеры видеонаблюдения. Владельца транспортного средства, одного из подсудимых, задержали уже через сутки после преступления. Выяснилось, что он снимал комнату недалеко от дома расстрелянной семьи и хранил мотоцикл во дворе. На следующий день задержали его сослуживца.

В итоге подсудимых приговорили к пожизненному лишению свободы.

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