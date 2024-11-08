Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Двум контрактникам вынесли приговор по делу о массовом убийстве в Волновахе

Двое военнослужащих получили пожизненные сроки за убийство девяти человек

close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор контрактникам Станиславу Рау и Антону Сопову по делу о массовом убийстве в Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Их признали виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве более двух лиц, в том числе малолетних, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

По версии следствия, в ночь на 28 октября 2023 года Рау и Сопов с автоматами для бесшумной стрельбы проникли в частный дом семьи Капканец и застрелили девятерых человек, которые были в коттедже.

По словам соседей семьи Капканец, ночью двое мужчин в военной форме отъезжали от дома на мотоцикле, который попал на две камеры видеонаблюдения. Владельца транспортного средства, одного из подсудимых, задержали уже через сутки после преступления. Выяснилось, что он снимал комнату недалеко от дома расстрелянной семьи и хранил мотоцикл во дворе. На следующий день задержали его сослуживца.

В итоге подсудимых приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее убийца челябинской школьницы вернулся с СВО.

Что думаешь?
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами