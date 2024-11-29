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Журналиста Давлятчина* объявили в розыск в России

МВД РФ объявило журналиста Илью Давлятчина в розыск по уголовной статье

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Global Look Press

Журналист Илья Давлятчин (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Эта информация следует из базы розыска МВД России.

«Давлятчин Илья Владимирович. 04.11.1988. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, по какой конкретно статье ведется розыск. Не исключено, что уголовное дело возбуждено в Белоруссии, так как в карточке розыска указали белорусский номер.

В ноябре 2023 года Минюст РФ включил Давлятчина в реестр иноагентов. Новгородский районный суд дважды штрафовал журналиста за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В настоящее время он живет за границей. Давлятчин работал корреспондентом в агентстве «Росбалт» (признан в РФ иноагентом), Life78, «Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом) Live».

В конце октября актера из сериала «След» Андрея Хабарова объявили в России в розыск по делу о фейках.

Ранее певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) объявили в розыск.

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