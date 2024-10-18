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Певицу Монеточку объявили в розыск в России

МВД объявило певицу Монеточку в розыск в РФ по уголовному делу

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

МВД объявило певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) в розыск в России по уголовному делу. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

«Елизавета Гырдымова, 01.06.1998. Разыскивается по статье УК», — отмечается на сайте МВД.

Статья, по которой она разыскивается, при этом не уточняется, однако 6 сентября в отношении исполнительницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Причиной стало то, что Монеточка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. В прокуратуре заявили, что артистка продолжила распространять в сети сообщения без маркировки, несмотря на решения суда.

После возбуждения дела певица отменила выступление в Казахстане. По ее словам, она мечтала съездить на этот концерт, запланировала дату и выбрала площадку, но поняла, что существует большой риск того, что из республики ее отправят в Россию.

Гырдымова вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым, переехали в Литву после начала спецоперации на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала матерью во второй раз — у нее появился сын.

Ранее Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пошутила, что стала «уголовником».

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