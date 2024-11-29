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Участник СВО зарезал двух собутыльников «розочкой» и поджег квартиру

Суд приговорил участника СВО к 22 годам колонии за двойное убийство и поджог

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Shutterstock/FOTODOM

Суд признал участника специальной военной операции (СВО) из Первоуральска Николая Ч. виновным в двойном убийстве и поджоге и приговорил его к 22 годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвокатский проект «Травмпункт», который представлял интересы потерпевшей стороны.

По данным канала, 31-летний мужчина в мае вернулся из зоны СВО, куда ранее отправился из колонии. В январе Николай распивал спиртные напитки в компании двух незнакомцев. В ходе застолья мужчины начали спорить, после чего конфликт перерос в драку. Злоумышленник разбил бутылку и 68 раз ударил одного из обидчиков, после чего нанес 66 ударов ножом другому собутыльнику и отрезал ему палец и часть уха. Совершив двойное убийство, участник СВО поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся.

Через некоторое время полицейские задержали Николая и предъявили ему обвинение в убийствах с особой жестокостью и поджоге. Прокуратура настаивала на пожизненном лишении свободы, но суд приговорил мужчину к 22 годам.

До этого в Ростове вернувшийся из зоны СВО контрактник ранил своего 32-летнего знакомого ножом в сердце на глазах его жены. Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее в Саратове участник СВО зарезал сожительницу в салоне сотовой связи.

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